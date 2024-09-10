В Австралии ученые забили тревогу из-за ситуации с вымирающими коалами

Австралийские ученые из Университета Квинсленда выяснили, что подавляющее большинство попавших в ветлечебницы коал не возвращается в дикую природу. Чаще всего специалистам приходится усыплять пострадавших зверей. Исследование опубликовано в научном журнале Society and Animals (SOAN).

Коалы — один из главных животных символов Австралии наравне с кенгуру. Эти сумчатые млекопитающие признаны находящимися под угрозой исчезновения после резкого сокращения популяции, последовавшей за сильнейшими лесными пожарами в стране в 2019-2020 годах.

В новой работе ученые проанализировали записи о более 50 тыс. случаев госпитализации коал за последние 22 года. Оказалось, что только 25% спасенных зверей впоследствии вернулись в дикую природу.

Чаще всего коалы страдают от хламидиоза (30% всех попаданий в ветклиники) и наездов автотранспорта (20% госпитализаций). Кроме того, им угрожают различные внешние опасности, включая нападения собак.

Исследователи подчеркнули, что составленная ими статистика обещает довольно мрачное будущее для этого культового вида австралийской фауны.

Ранее ученые выяснили, как спасать коал из лесного пожара.