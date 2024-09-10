Обезьяны дают сородичам имена, выяснили ученые

Ученые из Еврейского университета в Иерусалиме обнаружили, что обезьяны мармозетки используют специфические звуковые сигналы для обозначения конкретных особей в группе. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Ранее считалось, что способность давать имена другим особям присуща только людям и некоторым животным — дельфинам и слонам. Однако израильские ученые обнаружили, что такие сложные навыки социального общения есть и у обезьян мармозеток. Мармозетки — самые маленькие приматы на планете, которые могут поместиться на кончике человеческого пальца. Они обитают в тропических лесах Центральной и Южной Америки.

Исследователи записали естественные «диалоги» между парами мармозеток и проанализировали их взаимодействие с помощью компьютерной программы. Оказалось, что эти обезьяны используют особые «фи-сигналы» для обращения к определенным особям в группе. Более того, мармозетки могут определять, когда именные сигналы предназначены им, и реагировать на них более точно.

Исследование также показало, что члены семейной группы мармозеток используют аналогичные звуковые метки для обращения к различным особям, что напоминает использование имен и диалектов у людей. Даже взрослые особи, не связанные кровными узами, учатся этой системе. При этом обезьяны чаще откликаются на обращения от знакомых.

Ученые считают, что такая система вокальной идентификации могла развиться у мармозеток для поддержания связи в густых тропических лесах, куда проникает масло солнечного света. Именная система помогает обезьянам держаться вместе в условиях ограниченной видимости.

Ранее ученые научились измерять пульс у питонов и других пресмыкающихся.