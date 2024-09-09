Ученые раскрыли генетическую причину рака простаты

Ученые из Онкологического центра Рогеля при Мичиганском университете выяснили, что белок NSD2 изменяет функцию рецептора андрогена, который регулирует развитие предстательной железы. Это приводит к быстрому делению и росту клеток и становится причиной рака простаты. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Ученые объяснили, что рецептор андрогена обычно определяет развитие простаты — он останавливает рост клеток и поддерживает нормальное состояние органа. Но при раке рецептор действует иначе, заставляя клетки (в том числе опухолевые) продолжать расти. Ключевую роль в этом патологическом процессе играет белок NSD2.

По словам исследователей, рецептор андрогена обычно находится в определенных участках ДНК. NSD2 изменяет положение рецептора андрогена на ДНК, располагая его рядом с участками, связанными с вызывающими рак генами.

В ходе эксперимента ученые применили несколько методов снижения активности NSD2 в раковых клетках. В результате их рост и распространение замедлились. Также выяснилось, что другой родственный белок, NSD1, может «помогать» NSD2 запускать процесс размножения раковых клеток.

По мнению исследователей, разработка специальных средств-супрессоров NSD1/2 может стать эффективным способом лечения рака предстательной железы. Их также можно будет сочетать с уже одобренными препаратами для более сильного эффекта. Ученые уже начали создавать такое лекарство, однако перед применением на людях оно должно пройти серию клинических испытаний на мышах.

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