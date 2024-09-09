Врач рассказал, какие головные боли указывают на опухоль мозга

Частные или нарастающие головные боли, которые возникают утром или ночью, могут быть признаком разрастания опухоли в мозге. Об этом британский врач-терапевт Чун Тан рассказал в интервью с изданием Daily Mirror.

Врач отметил, что такие ночные и утренние боли отличаются от обычной мигрени — они могут быть продолжительными и «нарастающими». Указывать на рост новообразования в мозге также могут проблемы со зрением, такие как размытость, двоение в глазах, появление «слепых пятен» или ухудшение способности видеть объекты, которые находятся по сторонам от прямого взора.

Врач также отметил, что, когда опухоль затрагивает участки мозга, отвечающие за двигательную активность, человек может испытывать трудности при ходьбе и удержании равновесия. Также об опухоли мозга может сигнализировать постоянная тошнота, рвота или другие симптомы, напоминающие грипп. Тан подчеркнул, что при внезапной потере сознания или возникновении болевых приступов следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Ранее ученые рассказали, о каких проблемах со здоровьем говорит громкий шум в голове.