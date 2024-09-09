Ученые научились выращивать сложные искусственные органы для экспериментов

Немецкие ученые из Гейдельбергского университета разработали новый способ выращивания сложных органоидов — живых копий внутренних органов, предназначенных для экспериментов. Метод позволит создавать более комплексные биологические объекты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechonology (NatNanotech).

Технология основана на микрошариках из специфически свернутой ДНК, которые используются для высвобождения факторов роста и других сигнальных молекул внутри тканевых структур.

Междисциплинарная исследовательская группа биологов, врачей, физиков и материаловедов сконструировала микроскопически малые сферы ДНК, которые могут быть «заряжены» белками или другими молекулами.

Эти микробусины вводятся в органоиды и высвобождают свой груз при воздействии УФ-излучения.

Исследователи протестировали процесс на органоидах сетчатки рыбы вида японская оризия, точно вставляя в ткань микрошарики с сигнальной молекулой Wnt.

Ученым впервые удалось заставить клетки внешнего слоя сетчатки образоваться рядом с нервными тканями глаза.

По словам специалистов, микрогранулы ДНК можно гибко адаптировать для транспортировки множества различных сигнальных молекул в различных типах культивируемых тканей.

Ранее ученым впервые удалось создать мини-мозг с гематоэнцефалическим барьером.