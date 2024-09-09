Перечислены главные причины перелома полового члена

По мнению сотрудника Института анатомии человека (частного исследовательского учреждения в США) Джонатана Бенниона, существует три основные причины перелома полового члена. К ним относятся принудительное сгибание, травматизация во время сексуальной активности и повреждение при занятиях контактными видами спорта. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Ученый объяснил, что в половом члене нет костей, поэтому «перелом» — не совсем точное название для серьезной травмы. По словам Бенниона, вместо кости ломается кусок внутренней соединительной ткани, называемый белочной оболочкой. Она в основном состоит из коллагена, который окружает и поддерживает части полового члена, наполняющиеся кровью во время эрекции. Разрыв белочной оболочки сопровождается отчетливым треском, хлопком или щелкающим звуком.

При этом действия, ведущие к такому перелому, можно разделить на три типа. Первым выступает определенная сексуальная активность. Ученый уточнил, что чаще всего половой член ломается под тяжестью партнера или резкого столкновения с твердыми частями его тела, например, с лобковой костью. Научное исследование, проведенное в 2015 году, показало, что травмы пениса чаще всего происходят в так называемых коленно-локтевой и миссионерской позициях, а также при расположении женщины сверху.

Беннион добавил, что другой частой причиной перелома выступает попытки мужчин физически согнуть свой пенис, чтобы остановить эрекцию, возможно, из-за смущения, культурного или религиозного стыда. Также с риском подобных травм сопряжено физическое воздействие на эрегированный пенис во время занятий контактными видами спорта, например, регби или борьбой.

Эксперт уточнил, что отсутствие медицинской помощи при переломе полового члена увеличивает риск таких осложнений, как эректильная дисфункция, изменение формы органа (в медицине называется болезнью Пейрони) и боль во время эрекции.

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