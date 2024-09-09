Врачи рассказали, почему дети стали чаще болеть раком крови

Причиной роста заболеваемости раком крови среди детей может быть ослабление иммунной системы и качественная ранняя диагностика. Об этом изданию Daily Mail рассказали британский гематолог Сара Горашьян и профессор общей педиатрии Аластер Сатклифф из Университетского колледжа Лондона.

Недавние исследования показали, что у людей 1990 года рождения вероятность развития определенных форм рака в три раза выше, чем у лиц старше 70 лет. В число видов рака с возросшей среди детей заболеваемостью входит рак крови. Эта группа патологий характеризуется нарушением формирования, дифференциации и созревания клеток крови (преимущественно лейкоцитарного ряда) с постепенным вытеснением здоровых функционально активных клеток.

По словам гематолога Горашьян, причиной повышения темпов заболеваемости могут быть изменения в функционировании иммунной системы человека. Врач объяснила, что, в соответствии с одной из научных теорий, иммунитет современного человека «не приучен» с рождения бороться с вирусами из-за хорошей гигиены окружающей среды.

Однако иммунная система может внезапно активизироваться при контакте с другими людьми, например, при зачислении ребенка в школу или детский сад. По мнению Горашьян, именно поэтому раковые заболевания, связанные с иммунной системой (такие как лейкемия) наиболее распространены у детей в возрасте от двух до десяти лет.

Профессор Сатклифф, напротив, считает, что случаи злокачественных заболеваний крови у детей могли фактически не участиться. Ученый объяснил, что благодаря достижениям современной медицины рак крови стали чаще диагностировать, предотвращая ранее необъяснимые летальные исходы. Это подтверждается данными о снижении общей детской смертности.

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