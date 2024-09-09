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Найден способ защититься от тяжелого осложнения диабета

EASD: похудение может снизить риск тяжелого гриппа при диабете

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Похудение может снизить риск тяжелых инфекций, в том числе гриппа, у людей с диабетом. Это показало исследование, представленное на ежегодном собрании Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD).

Люди с диабетом в два раза чаще попадают в больницу с инфекциями, чем люди без этого заболевания. Предыдущие исследования показали, что ожирение и высокий уровень сахара в крови связаны с тяжелыми инфекциями. Однако эти исследования не смогли установить причинно-следственную связь.

В новом исследовании ученые проанализировали данные почти 500 тысяч британцев. При увеличении ИМТ (индекса массы тела) на 5 пунктов вероятность госпитализации из-за бактериальной инфекции повышалась на 30%, из-за вирусной инфекции — на 32%.

Показатель ИМТ позволяет определить дефицит или избыток веса у человека. Он равен весу в килограммах, разделенному на квадрат роста в метрах.

Результаты подтвердили особым методом менделевской рандомизации, который позволяет установить причинно-следственную связь. При этом небольшое повышение уровня сахара в крови не влияло на тяжесть инфекции.

Ранее ученые выяснили, как оздоровить жировую ткань.

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