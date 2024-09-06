В кишечниках новорожденных нашли полезные бактерии

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Бирмингемского университета обнаружили в кишечниках новорожденных тип полезных бактерий, который можно использовать для изготовления детских смесей и коммерческих пробиотических продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiologу.

Исследователи проанализировали 2387 образцов кала 1288 британских младенцев и некоторых их матерей. Они обнаружили три уникальных микроорганизма, важных для развития детей.

Оказалось, что у каждого младенца есть ведущая «первичная бактерия», которая определяет структуру микробиома. Бактерии Bifidobacterium longum subsp. longum (B. longum) и Bifidobacterium breve (B. breve) полезны, поскольку способствуют устойчивой заселенности другими благоприятными микроорганизмами. Напротив, Enterococcus faecalis (E. faecalis) представляет опасность.

Также было выявлено, что B. infantis не распространена среди детей в Великобритании. Эти результаты подтверждают исследования, проведенные в других западных странах. Они продемонстрировали отсутствие B. infantis в кишечной микробиоте младенцев. Благодаря этому ученые сделали вывод, что B. breve может быть более эффективным естественным пробиотиком.

B. longum, в отличие от B. breve, передается от матери к ребенку во время родов. Второй специально приспособлен для перерабатывания питательных веществ, содержащихся в грудном молоке. Ученые отмечают, что B. breve является безвредным для организма микроорганизмом, способным восстанавливать здоровую микрофлору органов и уничтожать патогенные и условно-патогенные бактерии.

Результаты исследования могут помочь в разработке смесей для кормления и пробиотических средств, улучшающих здоровье кишечника детей.

Ранее ученые обнаружили морские микробы, разлагающие пластик и создающие антибиотики.