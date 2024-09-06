Раковые клетки кишечника отправят на МКС для изучения

Институт регенеративной медицины Уэйк Форест (WFIRM) подготовит раковые клетки для отправки на Международную космическую станцию. Это позволит изучить рак в условиях микрогравитации, сообщает WFIRM.

Лаборатория, которая совместно с NASA отправит раковые клетки в космос, занимается выращиванием органоидов — миниатюрных упрощенных версий органов. Они позволяют понять процессы, происходящие в организме, лучше, чем обычные клеточные культуры.

На МКС отправятся органоиды из клеток пациентов с раком кишечника. Ученые выяснят, каким образом микрогравитация влияет на рост и реакцию клеток на лечение. Это может изменить представления о раке, считают авторы проекта.

«Микрогравитационная среда МКС предоставляет уникальные условия для изучения рака способами, которые невозможны на Земле. Это исследование может открыть новые возможности понимания поведения рака и привести к более эффективному лечению», — отметил директор Института регенеративной медицины Уэйк Форест Доктор Энтони Атала.

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