Утомление мышц шеи может навредить позвоночнику, доказали ученые

Длительное напряжение мышц шеи может привести к искривлению шейного отдела позвоночника и боли в шее. Это доказало исследование, опубликованное в журнале PNAS.

В эксперименте приняли участие здоровые добровольцы, которых попросили держать шею нейтральной, а также вытянутой вперед или назад на 40° до выраженного утомления. Работу мышц и нервов оценивали с помощью метода электромиографии. Для отслеживания движений позвоночника использовали особую рентгеновскую технологию.

Ученые подтвердили, что длительное удержание шеи в неудобном положении действительно привело к утомлению мышц. Также изменилась механика позвоночника, что повысило его неустойчивость.

Исследование помогло выявить конкретные изменения в позвоночнике и мышцах, которые предшествуют утомлению. Теперь ученые планируют

изучить влияние динамических движений на шейный отдел позвоночника.

Результаты могут быть использованы для изменения дизайна телефонов и компьютеров, чтобы снизить риск возникновения боли в шее из-за неправильной осанки, заключили авторы.

Ранее ученые выяснили, что иглоукалывание может смягчить боль в шее без лекарств.