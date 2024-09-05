Ученые выяснили, может ли мобильный телефон вызвать рак мозга

Ученые не обнаружили никакой связи между использованием мобильных телефонов и раком мозга. Об этом сообщает HealthDay.

По заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ученые проанализировали пять тысяч исследований, опубликованных в период с 1994 по 2022 годы. Они пытались определить, может ли воздействие радиочастот от беспроводной электроники (включая мобильные телефоны) повысить шансы на развитие рака мозга.

Авторы сосредоточились на 63 исследованиях. Они не обнаружили никакого повышения риска даже при длительном (10 лет и более) или частом использовании мобильного телефона. Также не влияло время, в течение которого телефон был поднесен к голове. Риск лейкемии или детских опухолей тоже не увеличивался.

Опасения по поводу мобильной связи впервые возникли в 2011 году, когда Международное агентство по изучению рака ВОЗ классифицировало воздействие радиоволн как возможный канцероген для людей. Это решение было основано на ограниченных данных. С тех пор было опубликовано гораздо больше исследований, что побудило ВОЗ заказать новый обзор.

Ученые отметили, что сети 3G и 4G производят значительно меньше радиочастотного излучения, чем более старые сети. Пока нет серьезных исследований сетей 5G, но для радаров со схожими частотами не было показано связи с раком. Кроме того, увеличение числа вышек сотовой связи снижает количество излучения, испускаемого мобильными телефонами, поскольку им становится проще поймать сигнал.

Ранее экспериментальный препарат защитил мышей с деменцией от потери памяти.