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Экспериментальный препарат защитил мышей с деменцией от потери памяти

Journal of Neurochemistry: Трорилузол защитил мышей с деменцией от потери памяти

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Depositphotos

Препарат Трорилузол предотвращает изменения мозга, приводящие к потере памяти и слабоумию у мышей с моделью болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Journal of Neurochemistry.

На ранних стадиях болезни Альцгеймера из-за избытка молекулы глутамата становятся гиперактивны синапсы — связи между нервными клетками в мозге. В исследовании на мышах ученые показали, что препарат Трорилузол не только снижает уровень глутамата, но и улучшает память и обучаемость мышей с деменцией. Получавшие его животные лучше ориентировались в тестах на прохождение лабиринта.

«Наше исследование показывает, что, воздействуя на синаптическую активность на ранней стадии, мы можем предотвратить или замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера. Это может революционизировать наш подход к лечению этого заболевания», — отметили ученые.

Хотя результаты на мышах обнадеживают, исследователи отметили необходимость дальнейших исследований.

Ранее ученые создали щупальца-электроды для борьбы с параличом и депрессией.

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