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Ученые опровергли одну из ведущих теорий о причинах развития аутизма

AJP: аутизм оказался не связан с нарушениями в миндалевидном теле мозга

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Shutterstock

Американские ученые из Университета штата Айова опровергли одну из преобладающих теорий, согласно которой расстройства аутистического спектра (РАС) обусловлены нарушениями в миндалевидном теле мозга. Исследование опубликовано в научном издании American Journal of Psychiatry (AJP).

Миндалевидное тело — небольшая структура, которая играет ключевую роль в обработке эмоций и социальных сигналов.

Расстройства аутистического спектра характеризуются выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и склонностью к повторяющимся действиям.

В новом исследовании команда проанализировала МРТ-снимки головного мозга 488 человек, у 212 из которых диагностировали РАС.

Специалисты сосредоточились на нейронных связях в миндалевидном теле в периоды, когда участники находились в состоянии покоя.

Результаты показали, что средняя вариация связей в органе оказалась почти одинаковой у людей с аутизмом и без него. Это оказалось справедливо как при рассмотрении миндалевидного тела в целом, так и при изучении его отдельных областей.

Ранее ученые назвали продукт для беременных, употребление которого снижает риск рождения ребенка с аутизмом на 20%.

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