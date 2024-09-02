Ученые нашли старейшее упоминание солнечного затмения в древнем индуистском тексте

Группа астрономов из Индии и Японии обнаружила древнейшее известное упоминание полного солнечного затмения в литературном произведении. Описание события содержалось в Ригведе — индуистском сборнике религиозных изречений и гимнов, составленном более 3,5 тыс. лет назад. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Astronomical History and Heritage (JAHH).

Ригведа, или «Книга гимнов»? относится примерно к 1500 году до нашей эры и считается одним из старейших религиозных произведений в мире. Как и многие другие духовные тексты, ее содержание затрагивает исторические события. Большинство из них современны времени создания Ригведы, но некоторые уходят далеко в прошлое.

Ученые изучили отрывки, описывающие место восхода солнца во время весеннего равноденствия. В одном источнике оно происходит в созвездии Ориона, а в другом — в созвездии Плеяд. Эти расположения светила соответствуют 4500 и 2230 лет до нашей эры.

По словам исследователей, неизвестные авторы гимнов Ригведы рассказывали о затмении с помощью метафор, однако в них можно безошибочно угадать суть явления. Согласно тексту, «солнце пронзило тьмой и мраком», когда «злые силы лишили его магических умений».

Согласно тексту, затмение случилось, когда солнце находилось в созвездии Ориона.

Ученые обнаружили, что только две возможные даты соответствуют этим критериям: 22 октября 4202 г. до н. э. и 19 октября 3811 г. до н. э. Обе эти даты старше текущих рекордсменов по самому древнему упоминанию затмения — глиняной таблички, найденной в Сирии, на которой зафиксировано затмение либо в 1375 г. до н. э., либо в 1223 г. до н. э., и наскального рисунка в Ирландии, который может ссылаться на затмение в 3340 г. до н. э.

Ранее в Египте нашли большую астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры.