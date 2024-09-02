Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачёв заявил, что индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными. Его среднее значение составило 215,5, что стало абсолютным рекордом за предыдущие два солнечных цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 годы.

Богачёв добавил, что более высокие уровни солнечной активности в XXI веке фиксировались только в 2000-2001 годах на пике 23-го цикла активности.

До этого сообщалось, что индекс солнечной активности сейчас находится на оранжевом уровне — третьем из пяти возможных.

Медики предупреждают, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков.

Ранее синоптик спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.