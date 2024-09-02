Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индекс солнечного цикла достиг почти рекордных значений в XXI веке

ИКИ РАН: индекс солнечного цикла достиг рекордных значений в 2024 году

close
Shutterstock

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Сергей Богачёв заявил, что индекс солнечного цикла, показывающий запасенную в звезде энергию, против всех прогнозов достиг практически рекордных для XXI века значений, превысив уровни двух предыдущих солнечных циклов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, данные по индексу за август выглядят «исключительно интересными. Его среднее значение составило 215,5, что стало абсолютным рекордом за предыдущие два солнечных цикла, максимум которого пришелся на 2012-2014 годы.

Богачёв добавил, что более высокие уровни солнечной активности в XXI веке фиксировались только в 2000-2001 годах на пике 23-го цикла активности.

До этого сообщалось, что индекс солнечной активности сейчас находится на оранжевом уровне — третьем из пяти возможных.

Медики предупреждают, что в периоды магнитной активности свыше трех баллов метеочувствительные люди могут страдать от головных болей, головокружения, учащенного сердцебиения и повышенной слабости вплоть до обмороков.

Ранее синоптик спрогнозировал увеличение количества магнитных бурь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами