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Стала известна дата возвращения на Землю космического корабля Starliner без экипажа

NASA: аппарат Boeing Starliner без людей на борту отстыкуется от МКС 6 сентября

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United Launch Alliance

Космический корабль Boeing Starliner отправят на Землю без экипажа 6 сентября. Как стало известно ранее, его команда из двух астронавтов останется на Международной космической станции (МКС) до 2025 года. Об этом сообщается на сайте NASA.

Астронавты NASA Бутч Уилмор и Сунита Уильямс прибыли на МКС на борту Starliner 6 июня, чтобы провести на орбите неделю. Но из-за проблем с двигателем и утечки гелия в аппарате руководство NASA решило оставить специалистов в космосе на следующие восемь месяцев. Уилмор и Уильямс смогут вернуться домой на корабле SpaceX Crew Dragon в феврале следующего года.

Если погода на месте посадки будет ясной, Boeing Starliner автономно отстыкуется от МКС и приземлится в пустыне Нью-Мексико 7 сентября. Корабль уже выполнял такую процедуру в 2022 году в ходе беспилотных испытательных полетов.

В NASA отметили, что из-за внепланового увеличение численности экипажа МКС агентству придется отправить на орбиту двух вместо четырех астронавтов в ходе следующей миссии SpaceX, которая намечена на конец сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что застрявший на МКС Boeing Starliner начал издавать странные звуки, похожие на сигналы гидролокатора.

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