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Врач рассказал, как жара провоцирует головную боль

Live Science: жара может провоцировать головную боль пятью способами

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Dragana Gordic/Shutterstock/FOTODOM

Жаркая погода может быть причиной пяти основных триггеров головной боли. В их число входит ухудшение качества воздуха, яркий свет, обезвоживание, нарушение режима сна и колебания уровня сахара в крови из-за снижения аппетита. Об этом изданию Live Science рассказал невролог Нолан Пирсон, специализирующийся на лечение головной боли в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По словам врача, восстановление организма во сне протекает эффективнее при прохладной температуре. Нарушение режима сна, например, из-за перегрева, может обострять мигрень и кластерные головные боли. Также приступ мигрени может провоцировать воздействие яркого света, в том числе солнечного.

Пирсон отметил, что в жару некоторые люди забывают о необходимости пить больше жидкости, что приводит к обезвоживанию. По мнению врача, это один из самых распространенных триггеров головной боли. Также, когда на улице жарко, у человека повышается вероятность потери аппетита. Длительный отказ от пищи сопровождается снижением уровня сахара в крови, что также может вызвать головную боль.

Еще одной причиной боли в области головы выступает духота и плохое качество воздуха. Высокая температура может привести к превращению различных химических элементов в воздухе в озон (бесцветный газ, оказывающий противоречивое воздействие на здоровье) и другие вредные вещества.

Ранее была названа самая частая ошибка в лечении головокружения.

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