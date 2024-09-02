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Названа привычка, ускоряющая старение кожи

Daily Mail: курение электронных сигарет ускоряет старение кожи

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Shutterstock

Использование вейпов или электронных сигарет снижает выработку коллагена, что приводит к потере эластичности кожи и раннему появлению возрастных изменений. Об этом изданию Daily Mail рассказал британский дерматолог Джастин Хекстолл.

Врач отметил, что курение традиционных сигарет достоверно связано с преждевременным старением и появлением морщин. Негативно сказывается на здоровье и вейпинг. По словам дерматолога, никотин, содержащийся в электронных сигаретах, сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже при попадании в организм. Из-за ухудшения кровотока к клеткам поступает меньше кислорода и необходимых питательных веществ. Это может ухудшать внешний вид кожи.

Хекстолл добавил, что никотин также снижает выработку коллагена. Это нитевидный белок, который обеспечивает прочность и эластичность всех соединительных тканей в человеческом организме — костей, сухожилий, хрящей, связок, сосудов, кожи. При его дефиците кожа теряет эластичность и становится склонной к образованию морщин.

Ранее врач назвал заболевания, о которых может рассказать кожа носа.

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