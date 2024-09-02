Ученые выяснили, где в мозге живет любовь к детям, кошкам и романтическим партнерам

Исследование активности мозга десятков человек показало, что чувство любви в основном активирует «социальные» зоны мозга. При этом любовь к детям затрагивала более обширные области мозга, чем романтическая, а любовь к домашнему животному оказалась похожа на любовь к близкому человеку. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые сравнили реакцию мозга добровольцев на нейтральные или вызывающие чувства сигналы. Например, родителей — вспомнить, как они впервые увидели своего ребенка. Любовь к детям вызывала настолько сильную активацию мозга, что она распространялась на соседние области мозга. В том числе и на систему вознаграждения, которая отвечает за контроль поведения при помощи удовольствия. Романтическая любовь также вызвала сильную активацию мозга, но она ограничивалась социальными областями.

Любовь к природе и животным активировала систему вознаграждения и визуальные области мозга, но не социальные регионы, вовлеченные в любовь к другим людям. Исключение — любовь к домашним животным. Когда добровольцев просили представить, как они лежат на диване со своей мурлыкающей кошкой, у них активировались те же зоны мозга, что и в случае привязанности к человеку.

В целом разные виды любви к другим людям были похожи и отличались лишь интенсивностью активации. Например, сострадательная любовь к незнакомцам была вызвала меньшую активацию мозга, чем любовь к своим близким.

Ранее ученые выяснили, что по активности мозга можно определить любимый жанр фильмов человека.