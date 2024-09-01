Ученые обнаружили новый негативный эффект от нанопластика для растений

Международная группа ученых из Швейцарии и США выяснила, что накапливание в почве нанопластиковых частиц негативно влияет на фотосинтез деревьев. Исследование опубликовано в научном журнале Enviromental Science (EnvSci).

В ходе эксперимента команда вырастила по 100 саженцев дикой рябины и обыкновенной ели. Рябины пересадили из грунта на гидропонную систему через семь месяцев развития, а медленнорастущие ели — через 18 месяцев.

Затем исследователи добавили в воду различные концентрации нанопластика и отследили перемещение частиц внутри деревьев.

Всего за несколько недель ученые обнаружили в корнях от 1 до 2 миллиграммов нанопластика на грамм растительной массы. В стволах, листьях и иголках содержание пластика было примерно в 10–100 раз ниже.

Существенных различий по количеству пластика между двумя видами деревьев не оказалось. Хотя ель потребляет меньше воды, в ней накапливается примерно такое же количество нанопластика, как и в рябине.

Специалисты также выяснили, что нанопластик в листьях и хвое может влиять на физиологические процессы. Оказалось, что эффективность фотосинтеза у дикой рябины снизилась на треть в течение двух недель, а у ели — примерно на 10% в течение месяца.

Результат показал, что часть энергии солнечного света больше не используется для фотосинтеза, а вместо этого рассеивается в виде тепла.

Ранее ученые создали безопасный способ очистки воды от вредного нанопластика.