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В Турции нашли древнее изображение дикого осла

Arkeonews: в турецком Карахан-Тепе нашли изображение дикого бегущего осла

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Minister of Culture and Tourism

В Турции нашли изображение бегущего дикого осла, вырезанное на камне. Его возраст может составлять 11 тысяч лет, сообщает Arkeonews.

На юго-востоке Турции расположен археологический памятник Карахан-Тепе. Возраст найденных здесь сооружений составляет около 11 тысяч лет, в числе находок — 250 Т-образных обелисков в форме людей.

На одном из камней, составляющих пол постройки, нашли вырезанное изображение бегущего осла. Ученые отметили, что в этот период были распространены изображения двух типов животных: пугающих и потребляемых в пищу. Вероятно, дикие ослы относились ко второй группе. Находка поможет лучше понять отношения человека с дикой природой в тот период истории.

До этого в Турции нашли древнюю глиняную фигурку женщины с редкой деталью: она имела обозначенный рот. Другие подобные статуэтки имели только глаза и нос. Артефакт нашли в Улуджак-Хуюке — одном из первых в мире поселений земледельцев.

Ранее в центре Берлина нашли редкий самурайский клинок.

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