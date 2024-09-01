Ученые нашли арктические микробы, способные бороться с опасными для жизни бактериями

Финские ученые из Хельсинского университета обнаружили в Северном Ледовитом океане микроорганизмы, эффективно противодействующие опасным для жизни патогенам. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Microbiology (FIM).

Команда выбрала штамм энтеропатогенной кишечной палочки (EPEC), который вызывает тяжелую диарею у детей в возрасте до пяти лет. В некоторых случаях инфекция приводит к летальным исходам.

EPEC вызывает заболевание, прикрепляясь к клеткам в кишечнике человека. Там микроб вводит так называемые «факторы вирулентности» в клетку-хозяина, чтобы захватить ее молекулярный механизм и в конечном итоге уничтожить носителя.

Ученые получили соединения из четырех видов актинобактерий, выделенных из беспозвоночных в Арктическом море у острова Шпицбергена. Затем бактерии культивировали, их клетки извлекли, а содержимое разделили на фракции. Каждую фракцию протестировали против EPEC в лаборатории.

Исследователи обнаружили два неизвестных соединения с сильной противовирусной или антибактериальной активностью: одно из неизвестного штамма (T091-5) рода Rhodococcus, а другое из неизвестного штамма (T160-2) рода Kocuria.

Эти вещества мешали EPEC закрепляться в кишечнике и вмешиваться в работу здоровых клеток.

Авторы также определили, что активное соединение из T091-5, скорее всего, является фосфолипидом: классом жирных фосфорсодержащих молекул, которые играют важную роль в клеточном метаболизме.

Ранее ученые обвинили своих коллег в бесконтрольном использовании антибиотиков в ходе опытов над животными.