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Новый препарат позволит людям с мигренью вести нормальную жизнь

HealthDay: препарат Уброгепант предотвратил приступ мигрени у 65% испытуемых

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Freepik

Препарат Уброгепант может остановить головную боль в самом начале приступа мигрени. Если больные мигренью будут принимать лекарство при малейших признаках приступа, они смогут практически полностью избавиться от симптомов. Об этом сообщает HealthDay.

В исследовании участвовали 518 пациентов, которые страдали от двух до восьми приступов мигрени в месяц. Все они также могли определить приближение мигрени за несколько часов до приступа по чувствительности к свету и звуку, утомлению, боли в шее или напряжению ее мышц, головокружению или по разнообразным зрительным симптомам (визуальной ауре).

Участникам случайным образом предоставили либо таблетку плацебо (без активного вещества), либо таблетку с 100 мг Уброгепанта, препарата против мигрени. Спустя сутки после приема таблетки 65% принявших Уброгепант, сообщили, что у них практически не было симптомов мигрени. В группе плацебо таких было 48%. Этот результат доказывает высокую эффективность Уброгепанта.

Приступ мигрени может сделать невозможной повседневную жизнь и работу в течение всего дня. Некоторые пациенты страдают от приступов более 15 раз в месяц. Новый препарат может значительно улучшить их качество жизни.

Ранее ученые создали ультразвуковую диадему против хронической боли.

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