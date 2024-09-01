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Молекула-виновник деменции в норме защищает мозг, выяснили ученые

Nature: характерный для деменции токсичный тау-белок может в норме защищает мозг

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Накопление тау-белка в мозге происходит при болезни Альцгеймера и других видах нейродегенерации. В новом исследовании ученые выяснили, что тау-белок не всегда вреден: он помогает защищать клетки мозга от свободных радикалов. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Свободные радикалы представляют побочные продукты различных процессов в клетке. Они легко реагируют с другими молекулами, окисляя их. Это приводит к повреждению клеток, окислительному стрессу и ускоренному старению. Особенно уязвимы нервные клетки.

В 2015 году ученые предположили, что мозг изолирует токсичные жиры (липиды), поврежденные свободными радикалами. Для этого жиры переносятся из нервных в глиальные клетки. Там они хранятся, чтобы затем быть использованы для производства энергии.

В новой работе ученые подтвердили эту гипотезу. У мух тау-белок оказался необходим для образования жировых капель в глиальных клетках. Роль белка подтвердили в опытах на клетках крыс и людей.

Токсичным тау-белок становился при поломках в его структуре. При этом глиальные клетки не могли образовывать жировые капли при атаке свободных радикалов. Также ученые выяснили, что избыток или дефицит тау-белка вредит работе мозга. Открытие может лечь в основу лекарств против деменции, в том числе болезни Альцгеймера.

Ранее ученые выяснили, что при рассеянном склерозе может быть понижен риск болезни Альцгеймера.

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