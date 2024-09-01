Найден фактор риска летального исхода при раке кишечника

Проживание в сельской местности может понизить выживаемость пациентов с раком кишечника. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые проанализировали данные 58 тысяч пациентов из США с колоректальным раком (толстой и прямой кишки), собранные в период с 2006 по 2015 год. Самая высокая выживаемость (72%) наблюдалась у жителей небедных и городских районов, самая низкая (67%) — у тех, кто жил в бедных районах в городе или селе.

В бедных сельских районах у людей в возрасте 20-29 лет выживаемость составила 64%. В целом проживание в сельской местности повышало риск летального исхода при колоректальном раке в 1,1-1,4 раза.

До этого ученые выяснили, что живущие в деревнях США дети получают много вредных продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара. Продукты и напитки с добавлением сахара или высоким содержанием натрия не рекомендуются для детей до двух лет, отметили авторы работы.

Также жизнь вне города может быть связана с повышенным на 19% риском сердечной недостаточности. Это показало исследование ученых из США. Результаты могут быть связаны с неравенством в доступе к медицинскому обслуживанию и нехваткой продуктовых магазинов со здоровой и недорогой едой в деревнях.

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