Ученые: новая таблетка для снижения давления может заменить три препарата

Новая таблетка с низкими дозами трех действующих веществ может быть значительно эффективнее традиционных препаратов для снижения давления. Это показало исследование, опубликованное в журнале JAMA.

Новый препарат GMRX2 содержит комбинацию трех препаратов для контроля гипертонии: телмисартан, амлодипин и индапамид. Ученые протестировали новый препарат в трех различных дозах. Часть пациентов принимали его один раз в день, другим было назначено стандартное лечение (в Нигерии, где проводилось исследование). Последнее предполагает прием одного препарата в начале терапии и постепенный переход на три препарата. Такая схема лечения распространена во многих странах.

После шести месяцев терапии систолическое (первое число на тонометре) артериальное давление снизилось на 5,8 мм рт. ст. больше в группе нового препарата по сравнению со стандартным лечением. Такое снижение значительно уменьшает риск инфарктов и инсультов.

После одного месяца лечения целевого давления достигли 80% в группе нового препарата и 55% в группе стандартного лечения. Это важно, так как многие пациенты с гипертонией с трудом контролируют высокое давление — фактор риска инсультов, инфарктов и повреждения почек и мозга.

«В странах с низким уровнем дохода менее четверти пациентов достигают целевого артериального давления, а в условиях с высоким уровнем дохода — от 50% до 70% пациентов. Поэтому успех у 80% в первый месяц лечения впечатляет», — отметили авторы.

Ранее врач назвал препараты, повышающие риск образования тромбов.