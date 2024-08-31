Половой член мужчины «отравился» бактерией из риса

Ливанские врачи зарегистрировали первый известный случай поражения полового члена пищевой инфекцией. 38-летний мужчина пострадал от бактерии, которая живет в рисе, сообщает Daily Mail.

Пациент обратился к урологам из-за покраснения, отека и корок на пенисе. Симптомы начались вскоре после того, как он перенес приступ сильной диареи и рвоты. Мазок выявил заражение бактерией Bacillus cereus. Она обитает в рисе, который слишком долго хранился при комнатной температуре. Пищевая инфекция может вызвать тошноту и расстройство желудка уже через 30 минут после употребления испорченного риса.

Врачи пришли к выводу, что заражение произошло во время диареи и рвоты, которые произошли почти сразу после полового акта пациента и его жены. Секс может может увеличить риск проникновения бактерий в кожу из-за изменения кровеносных сосудов, отметили врачи.

Мужчину, отца двоих детей, вылечили за месяц с помощью местного антибиотика, обычно используемого при глазных инфекциях.

Ранее ученые назвали тренировку, которая может избавить от преждевременной эякуляции за 12 дней.