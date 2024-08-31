Большая часть Вселенной представляет собой темное пространство, выяснили ученые

Группа американских астрофизиков Института исследований космоса с помощью космического телескопа и других научных учреждений впервые смогла оценить фон видимого света, накопленный за все время существования Вселенной. Статья опубликована в научном издании The Astrophysical Journal (TAJ).

Показатель общей яркости Вселенной, также известный как космический оптический фон (КОФ), важен для астрономов, поскольку он помогает сопоставлять свет от звезд и внешних оболочек черных дыр с теоретическими расчетами.

В новом исследовании команда использовала данные космического аппарата NASA New Horizons, запущенного 18 лет назад. Сейчас зонд находится в 8,8 млрд километров от Земли во внешнем пространстве Солнечной системы.

Космический корабль сделал около 20 снимков глубокого космоса вдали от Солнца и других источников света.

После тщательной калибровки уровней освещенности для отсеивания пыли, исследователи оценили яркость Вселенной в 11,16 нановатт на стерадиан.

Этот результат соответствовал интенсивности света, генерируемого всеми галактиками за последние 12,6 млрд лет.

По словам ученых, это значит, что яркость Вселенной полностью обусловлена галактиками. Другими словами, большая часть космоса погружена в вечную тьму.

Ранее исследователи вычислили точные «настройки» Вселенной с помощью ИИ.