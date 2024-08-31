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Ученые создали ультразвуковую диадему против хронической боли

The U: ультразвуковая диадема избавляет от хронической боли в 60% случаев

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University of Utah

Ультразвуковая «диадема» позволяет смягчить хроническую боль и депрессию без лекарств. О результатах первых испытаний на людях сообщает Университет Юты (The U).

Боль необходима для выживания, но у людей с хронической болью могут возникать патологические сигналы глубоко в мозге. Это приводит к «ложной тревоге», в результате может болеть уже зажившая рана или даже отсутствующая конечность после ампутации.

Ученые разработали Diadem — устройство для ультразвуковой стимуляции глубоких областей мозга. Это позволяет избавить человека от неисправных сигналов, которые приводят к хронической боли.

Разработку протестировали на 20 пациентах с хронической болью, каждый из которых прошел два 40-минутных сеанса с диадемой. Половина получала реальную стимуляцию, а вторая — фиктивную. Это позволило исключить смягчение боли из-за самовнушения. У 60% из группы реальной стимуляции боль значительно смягчилась уже через день после процедуры.

Ученые готовятся к заключительной фазе клинических испытаний, которая позволит применять «диадему» в медицине.

Ранее ученые выяснили, что особое дыхание может смягчить сильную боль.

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