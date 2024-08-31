Отличия в мозге любителей комедий и боевиков удивили ученых

У людей, которым нравятся разные жанры фильмов, отличается реакция мозга на позитивные и отрицательные эмоции. Это показало исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience.

Ученые проанализировали активность головного мозга у 257 человек с помощью МРТ. Участники сообщили о своих любимых жанрах фильмов. Им показывали картинки с гневными лицами (негативный стимул) или с геометрическими формами (позитивный стимул).

Поклонники боевиков и комедий очень сильно отреагировали на негативные эмоциональные стимулы. Любители документальных и криминальных фильмов или триллеров реагировали на негативные эмоции гораздо слабее.

Результаты удивили ученых. Они считали, что любители боевиков предпочитают получать больше эмоций от фильмов из-за сниженной чувствительности к ним. Все оказалось наоборот: они реагировали сильнее.

«Похоже, что люди выбирают жанры фильмов, которые наиболее оптимально стимулируют их мозг», — отметили авторы.

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