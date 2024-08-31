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Ученые выяснили, как отказ от курения влияет на людей с болезнью сердца

ESC: отказ от курения снижает риск инфаркта на 50% при коронарной болезни сердца

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Shutterstock

Отказ от курения снижает риск инфаркта на 50% у людей с коронарной болезнью сердца. Уменьшение количества выкуриваемых сигарет почти не влияет на здоровье сердца, показало исследование, представленное на ESC Congress 2024.

Ученые проанализировали данные 32 тысяч пациентов с коронарной болезнью сердца. При этом состоянии поражаются артерии, которые несут кровь к сердцу. Нарушение кровоснабжения органа ухудшает его работу и повышает риск инфаркта.

41,3% пациентов никогда не курили, 46,2% бросили курить, 12,5% курили на момент включения в исследование. У тех, кто бросил курить, узнав о своем диагнозе, риск инфаркта снизился на 50%. Каждый дополнительный год курения после обнаружения коронарной болезни повышал риск инфаркта на 8%.

Авторы подчеркнули, что никогда не слишком поздно и никогда не слишком рано отказаться от курения. Чем раньше это сделает человек, тем лучше будет его здоровье. Для облегчения отказа от курения могут быть использованы консультации со специалистами, психотерапия и медикаменты.

Ранее врач назвал препараты, повышающие риск образования тромбов.

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