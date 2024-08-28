Сербский философ предложил новое объяснение парадокса Ферми

Сербский философ Войин Ракич выдвинул новую гипотезу, которая может объяснить парадокс Ферми. Его исследование опубликовано в International Journal of Astrobiology.

Парадокс Ферми заключается в отсутствии видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций. Млечный путь, в котором расположена солнечная система Земли, имеет огромные размеры и возраст. Однако человечество до сих пор не обнаружило следов разумной инопланетной жизни.

Ракич предположил, что данный парадокс можно объяснить двумя факторами: человеческие чувства не могут определить следы внеземной жизни или инопланетные цивилизации живут в тех частях вселенной, которые остаются недоступными для современных технологий.

Говоря про неосязаемость внеземной жизни, философ отметил, что инопланетные цивилизации могут отличаться от привычной человеку сущности. Например, они могут состоять из темной материи, находиться в иных временных или пространственных измерениях, а также обладать интеллектом, недоступным человеческому пониманию.

Также Ракич предположил, что внеземная жизнь может существовать в параллельных вселенных. Из-за недостаточных технологий человечество пока не может подтвердить или опровергнуть данную теорию.

До этого международная группа ученых из Института поисков внеземного разума SETI провела первое в своем роде межгалактическое сканирование для обнаружения инопланетных радиосигналов в диапазоне 100 МГц. Исследование охватило 2800 галактик.

Ранее ученые предложили искать пришельцев на планетах со спутниками в виде черных дыр.