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Ученые назвали главный симптом затяжного ковида

JRSM: 26,5% пациентов с длительным COVID-19 страдают от различных болей

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Shutterstock

Британские ученые из Университетского колледжа Лондона определили наиболее распространенные и серьезные симптомы затяжного течения коронавирусной инфекции. Ими оказались боли в различных частях тела. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of the Royal Society of Medicine (JRSM).

Команда проанализировала данные более 1000 пациентов, переболевших COVID-19 в 2020-2022 годах. Более четверти (26,5%) из них жаловались боли в голове, суставах и животе.

Другими частыми симптомами затяжного ковида оказались нейропсихологические проблемы, такие как тревога и депрессия (18,4%), усталость (14,3%) и диспноэ (затрудненное дыхание) (7,4%).

Анализ показал, что интенсивность симптомов, особенно болей, увеличивалась в среднем на 3,3% каждый месяц с момента выявления болезни.

Исследование подтвердило, что пожилые люди испытывают гораздо более высокую интенсивность симптомов.

Исследователи призвали к постоянной поддержке длительных госпитализаций при COVID-19 и разработке стратегий лечения, которые отдают приоритет купированию боли, а также других распространенных симптомов, таких как нейропсихологические проблемы и усталость.

Ранее ученые назвали пищевую добавку, ускоряющую выздоровление от затяжной коронавирусной инфекции.

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