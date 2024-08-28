Орбиту МКС скорректировали

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) увеличили на 3,4 км для последующего прибытия экипажа «Союза МС-26», а также посадки «Союза МС-25». Об этом пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос» сообщила в Telegram-канале.

«Сегодня в 04:46 мск включились двигатели «Прогресса МС-28», проработали 1075,42 секунды и выдали импульс величиной 1,95 м/с. После маневра средняя высота орбиты МКС увеличилась на 3,4 км и составила 419,41 км над поверхностью Земли», — сказано в сообщении.

До этого грузовой космический корабль «Прогресс МС-28» доставил на Международную космическую станцию 2 621 кг грузов: 950 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды, 1 201 кг разного оборудования, предметы одежды и т.д.

Старт ракеты с кораблем состоялся в 06:20 мск 15 августа с космодрома Байконур. Это был третий запуск корабля «Прогресс МС» в 2024 году и пятый запуск ракеты с Байконура.

В настоящее время на МКС, помимо российских космонавтов, находятся астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс и Трейси Дайсон, а также экипаж корабля Starliner — астронавты NASA Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

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