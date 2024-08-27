Ученые нашли еще одну причину возрастной макулярной дегенерации глаз

Исследователи из Института биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича (ИБМХ) совместно с коллегами из института глазных болезней имени М. М. Краснова связали развитие возрастной макулярной дегенерации с длиной теломер – особых белков на концевых участках хромосом. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) — это хроническое прогрессирующее заболевание глаз, которое часто встречается у пожилых людей. При этой болезни поражается сетчатка, и человек начинает хуже видеть.

Многие учёные считают, что причина этой болезни связана с работой лейкоцитов — клеток иммунной системы. Поэтому в ИБМХ решили изучить смесь лейкоцитов, состоящую из разных клеток. Ученые выделили из этой смеси все подтипы клеток и изучили длину теломер (маркер клеточного старения лейкоцитов) в каждом из них. Таким образом удалось установить, что длина теломер в иммунных клетках моноцитах очень хорошо соотносится с развитием различных форм ВМД.

«Теломеры – это упорядоченные последовательности нуклеотидов на концах хромосом человека, которые защищают хромосомы от повреждения и обеспечивают их нормальное функционирование. Чем длиннее теломеры, тем стабильнее хромосомы. И наоборот, чем короче теломеры, тем хромосомы и клетки менее активны. Сопоставив наши данные с клиническими проявлениями ВМД, мы можем говорить об участии именно моноцитов в патогенезе данного заболевания. Дальнейшую работу планируем посвятить разработке диагностических методов на основе полученных нами результатов», – рассказал «Газете.Ru» автор исследования, заведующий лабораторией ИБМХ РАНДмитрий Жданов.

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