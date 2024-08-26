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В Египте откопали астрономическую обсерваторию VI века до нашей эры

MOTA: в Кафр-эш-Шейхе нашли крупнейшую обсерваторию Древнего Египта

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Ministry of Tourism and Antiquities/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Археологи из министерства туризма и древностей (MOTA) Египта обнаружили здание большой астрономической обсерватории VI века до нашей эры в Кафр-эш-Шейхе. Она входила в комплекс построек храма фараонов в древнем городе Буто. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Сооружение было построено из глиняных кирпичей. Оно занимало площадь около 850 квадратных метров, имело Г-образную форму и поддерживалось колоннами, а вход был обращен на восток, к восходящему солнцу.

Внутри здания специалисты обнаружили артефакты, связанные с астрономическими наблюдениями. Среди них оказались большие солнечные часы шириной 4,8 метра из известняковых плит и блоков.

Серия из пяти меньших комнат, вероятно, использовалась для хранения инструментов обсерватории, в то время как четыре небольшие помещения из глиняного кирпича и одна каменная комната, по-видимому, использовались в качестве башни обсерватории.

Также был найден большой зал с тремя стенами, покрытыми желтым раствором и украшенными фресками с изображениями головы бога Гора и глаза Уаджет — символов, связанных с космосом и Вселенной в представлениях древних египтян.

Артефакты в обсерватории включают бронзовые статуи бога Осириса, терракотовую статую бога Беса и гранитную статую, относящуюся к 26-й династии, времени правления фараона Вахибре Псамметиха I. Эта статуя изображает Осириса и имеет надпись жрецу Псамметиху-Сенебу, содержащую титул Хранителя царской печати.

Другие артефакты включают измерительные инструменты, ожерелье-менат и религиозные символы из фаянса, керамическую статую бога Птаха, крышки амфор и прочие предметы.

В MOTA отметили, что обсерватория в Буто была крупнейшим комплексом для астрономических наблюдений в Древнем Египте.

Ранее археологи раскрыли секрет строительства древнейшей пирамиды в Египте.

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