Ученые выяснили, какой была Луна в начале своего существования

Группа ученых из Лаборатории физических исследований Индии узнала, какой была Луна на заре своего существования. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда изучила образцы грунта, собранные луноходом «Прагьян», который прилунился на поверхность спутника Земли на посадочном модуле «Викрам» в прошлом году.

В рамках тестирования почвы робот 23 раза использовал свой альфа-частичный рентгеновский спектрометр, чтобы узнать больше о составе лунного реголита. На данный момент данные, отправленные с датчика, показали, что все 23 образца в основном состоят из ферроанортозита.

Данные датчиков из других проектов показали, что реголит в других областях, таких как экватор Луны и зоны средних широт, состоит примерно из того же материала. Это, отмечают исследователи, предполагает однородный слой материала, покрывающий Луну.

Такой слой подкрепляет теории о том, что вся поверхность Луны была покрыта расплавленной магмой на раннем этапе ее истории. Та же теория также предполагает, что Луна образовалась, когда большой объект под названием Тейя врезался в Землю, выбросив огромное количество поверхностного материала в космос.

Согласно теории, материал слился в луну. Это также объясняет, почему так много лунных пород имеют состав, похожий на тот, что обнаружен на Земле. Такое столкновение могло бы сгенерировать много тепла, что объяснило бы слой расплавленной магмы, покрывающий поверхность небесного тела.

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