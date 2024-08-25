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В Китае создали метод промышленной добычи воды на Луне

The Innovation: расплавление тонны лунного грунта производит 50 литров воды

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Peter Curreri

Китайские ученые из Института материаловедения и инженерии Нинбо разработали метод промышленного производства воды на Луне. Исследование опубликовано в научном журнале The Innovation.

Результаты предыдущих лунных экспедиций, таких как миссии «Апполон» и «Чанъэ-5», выявили широкое присутствие воды на Луне. Однако содержание влаги в лунных минералах крайне низкое и составляет от 0,0001% до 0,02%.

Исследование показало, что при нагревании лунного реголита выше 926°C с помощью вогнутых зеркал один грамм расплавленной породы может произвести 51–76 мг воды.

Другими словами, одна тонна лунного реголита может произвести более 50 кг воды, что эквивалентно примерно ста бутылкам питьевой воды объемом 500 мл. Этого количества питьевой воды хватило бы для 50 человек на один день.

Кроме того, было обнаружено, что лунный ильменит содержит наибольшее количество водорода среди пяти основных минералов лунного грунта благодаря своей уникальной структуре решетки с субнанометровыми туннелями.

Эксперименты по нагреву показали, что водород в лунных минералах является существенным ресурсом для производства воды на Луне. Такая вода может использоваться как для питья, так и для орошения растений.

Кроме того, жидкость можно электрохимически разложить на водород и кислород, причем водород будет использоваться для получения энергии, а кислород необходим для дыхания.

Ранее китайские ученые обнаружили воду в лунных минералах.

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