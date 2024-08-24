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Врач рассказал, можно ли засыпать с включенным телевизором

Сомнолог Полуэктов: если телевизор или радио помогают уснуть, их можно не выключать

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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Если включенный телевизор или радио помогают человеку заснуть, не нужно отказываться от привычки. Об этом aif.ru рассказал врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

«Правила гигиены сна вообще не рекомендуют засыпать при любых устройствах, передающих визуальную или звуковую информацию. К их числу относятся телевизоры, радио, компьютеры и такие популярные сегодня смартфоны. Дело в том, что, воспринимая эту информацию, мозг перерабатывает ее, и это мешает засыпанию», — объяснил врач.

Однако если человек не может уснуть без включенного радио или телевизора, делать это не запрещено. При этом важно, чтобы громкость устройства не будила человека.

До этого кардиолог рассказал, что три минуты упражнений вечером могут увеличить длительность сна. Это показало исследование ученых из Новой Зеландии, в котором добровольцы прерывали вечерний отдых на короткие всплески активности.

Ранее ученый назвал заболевания, от которых защищает кофе.

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