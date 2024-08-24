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Ученые выяснили, как время тренировок влияет на силу мышц

Function: время тренировок не повлияло на силу мышц лабораторных мышей

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Shutterstock/Artem Furman

Время суток, в которое тренируется человек, не влияет на силу мышц или уровень сахара в крови. Это показало исследование, опубликованное в журнале Function.

Ученые провели первый в своем роде эксперимент, чтобы оценить силу мышц и поглощение ими глюкозы (увеличение выведения сахара из кровотока) у мышей четыре раза за сутки. Они не нашли доказательств того, что время тренировки может повлиять на эти параметры. Также сила мышц и уровень сахара в крови не зависели от пола особи или типа изучаемых мышц.

«Наши результаты показывают, что изменения в производительности мышц в зависимости от времени суток и преимущества упражнений в снижении уровня сахара не обусловлены хронобиологическими эффектами», — отметили ученые.

Растущее количество исследований предполагает, что тренировки в разное время суток по-разному влияют на силу мышц и уровень сахара. Например, в публикации в журнале Diabetes Care было показано, что вечерние тренировки помогают похудеть быстрее. Новая работа предполагает, что этот эффект может быть не связан с «внутренними часами» людей.

Ранее ученые назвали показатели, которые точно определяют смарт-часы.

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