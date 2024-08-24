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Врач рассказал о симптомах аневризмы брюшной аорты

Кардиолог Утин: пульсация в животе может быть признаком аневризмы брюшной аорты

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SofikoS/Shutterstock/FOTODOM

Пульсация в животе у людей старше 60 лет, особенно у курящих или страдающих гипертонией, может быть связана с аневризмой брюшной аорты. Об этом в своем Telegram-канале сообщает кардиолог Алексей Утин.

При аневризме брюшной аорты истончается участок стенки аорты в области живота. Это может привести к разрыву сосуда — опасному для жизни состоянию, которое чревато массивным внутренним кровотечением.

Аневризма брюшной аорты чаще всего встречается у людей старше 60 лет, особенно у курящих, страдающих гипертонией или другими осложнениями атеросклероза. Также риск повышен у людей с семейной историей аневризм. Мужчины болеют в четыре-пять раз чаще женщин.

Часто аневризма брюшной аорты протекает бессимптомно. Однако некоторые люди могут ощущать пульсацию в животе или испытывать боли в животе или спине.

«Тут надо заметить, что аорта в норме пульсирует и это особенно заметно у худых людей, а причины болей в животе и спине чаще всего не такие серьезные. Я бы рекомендовал обращать внимание на пульсацию у людей с факторами риска», — отметил врач.

Мужчинам в возрасте 65 лет и старше, особенно с факторами риска, рекомендуется скрининг на аневризму брюшной аорты с помощью УЗИ брюшной полости. При ее обнаружении может понадобиться операция.

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