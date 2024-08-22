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На Камчатке продолжается серия землетрясений

В 120 километрах от Петропавловска-Камчатского произошло землетрясение

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Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук

Землетрясение магнитудой 6.1 произошло на Камчатке. Об этом сообщает региональный филиал геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы 22 августа в 8:30 по местному времени (21 августа в 23:30 мск). По оценкам сейсмологов, эпицентр находился в 120 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 39 километров.

За последние дни это не первое землетрясение в регионе, где сейчас извергается вулкан Шивелуч. Так, 17 августа на Камчатке были зафиксированы мощные подземные точки магнитудой 7.0. Эпицентр находился в 108 километрах от города Петропавловск-Камчатский, где интенсивность подземных толчков составила 6,0.

20 августа сейсмологи сообщили о вероятности нового мощного землетрясения магнитудой 8.0.

Ранее сейсмологи предупредили об афтершоках в Петропавловске-Камчатском.

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