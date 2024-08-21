В РФ заявили об эффективности вакцины от оспы обезьян против черной оспы

Вакцина от оспы обезьян, которая разработана учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, будет защищать от всего спектра штаммов заболевания, а также от черной оспы. Об этом ТАСС рассказал руководитель Центра Александр Гинцбург.

По его словам, вакцина будет обладать защитой против всего спектра штаммов оспы обезьян. Гинцбург отметил, что должна обеспечивать протективную защиту и от черной оспы, так как родство между ними составляет 97-98%.

До этого сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не считает обязательным ношение масок из-за эпидемиологической чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой оспы обезьян.

17 августа президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что на африканском континенте в 2024 году было зафиксировано более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян.

Ранее в России заявили о наличии вакцины для профилактики оспы обезьян.