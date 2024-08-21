Ученые узнали, сколько времени можно тратить на видеоигры без вреда для психики

Японские ученые из Университета Рицумейкан и других научных учреждений выяснили, что при правильных условиях видеоигры могут быть полезны для психического благополучия. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Human Behavior (NHB).

Команда опросила более 97,6 тыс. жителей Японии в возрасте от 10 до 69 лет, которые принимали участие в лотереях по розыгрышу игровых приставок в период ограничений из-за пандемии COVID-19.

Во время локдауна в стране резко возрос спрос на игровые консоли и сопутствующие товары. Производители пытались справиться с дефицитом с помощью конкурсов, победителям которых предоставляли возможность купить ту или иную игровую систему.

Исследовательская группа обнаружила закономерность в ответах — люди, играющие в видеоигры, по-видимому, испытывали большее чувство удовлетворенности жизнью по сравнению с теми, кто не играл в игры.

«Владение консолью снизило психологический стресс и повысило удовлетворенность жизнью на 0,1–0,6 стандартных отклонений», — отметили авторы.

Ученые также обнаружили, что преимущества имели свои пределы: те, кто играл более трех часов в день, получили те же преимущества, что и те, кто играл всего три часа в день.

Ранее исследователи выяснили, что видеоигры улучшают ментальное состояние пациентов с шизофренией.