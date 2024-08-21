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Горбатые киты создают и используют орудия труда, выяснили ученые

RSOS: горбатые киты добывают в семь раз больше пищи с помощью сетей из пузырей

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Global Look Press

Американские ученые из Гавайского университета в Маноа пришли к выводу, что горбатые киты умеют создавать и использовать орудия труда. Исследование опубликовано в научном журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Как показали наблюдения с помощью датчиков на присосках и подводных дронов, обитающие у берегов Аляски горбатые киты выпускают пузыри воздуха особым образом, формируя из них нечто вроде заслона или сети.

Китообразные выдувают пузыри в различных узорах, контролируя такие детали, как количество колец, их размер и расстояние между элементами. Эти конструкции задерживают криль — основной источник пищи китов.

Ученые выяснили, что установка пузырьковых сетей позволяет горбатым китам захватывать за одно кормовое погружение в семь раз больше добычи, не тратя при этом лишней энергии.

По словам исследователей, открытие пролило свет на особенности выживания китов и их источники энергии, благодаря которым этим животным хватает сил для путешествия с юго-востока Аляски к Гавайским островам во время зимней миграции.

Ранее ученые выяснили, что горбатые киты отдохнули от связанного с людьми стресса в период пандемии COVID-19.

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