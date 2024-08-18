Ученые развеяли миф о популярных средствах против тараканов

Средства против тараканов на основе пиретроидов недостаточно эффективны из-за развития устойчивости у насекомых. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Economic Entomology (J. Econ. Entomol).

Рыжие тараканы (Blattella germanica) — самый распространенный в домах и квартирах вид тараканов. С ними часто пытаются бороться спреями на основе пиретроидов — токсичных для насекомых веществ. Однако все чаще появляются сообщения о том, что тараканы стали устойчивыми к этим средствам.

«Насколько нам известно, уже несколько десятилетий не сообщалось о популяциях рыжих тараканов, чувствительных к пиретроидам», — отметила ведущий автор исследования Джоналин Гордон.

В новом исследовании ученые собрали рыжих тараканов из мест, где у насекомых выработалась устойчивость к пиретроидам. Эксперимент показал, что средства с этими токсинами уничтожают менее 20% рыжих тараканов, которые находились в обработанных средством местах в течение 30 минут. Большинство протестированных средств были эффективны только при непосредственном нанесении на насекомое.

Ранее российские ученые нашли в Сибири «плавильный котел» коронавирусов.