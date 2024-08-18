Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые развеяли миф о популярных средствах против тараканов

J. Econ. Entomol: тараканы стали устойчивы к средствам против них

close
100%
Shutterstock

Средства против тараканов на основе пиретроидов недостаточно эффективны из-за развития устойчивости у насекомых. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Economic Entomology (J. Econ. Entomol).

Рыжие тараканы (Blattella germanica) — самый распространенный в домах и квартирах вид тараканов. С ними часто пытаются бороться спреями на основе пиретроидов — токсичных для насекомых веществ. Однако все чаще появляются сообщения о том, что тараканы стали устойчивыми к этим средствам.

«Насколько нам известно, уже несколько десятилетий не сообщалось о популяциях рыжих тараканов, чувствительных к пиретроидам», — отметила ведущий автор исследования Джоналин Гордон.

В новом исследовании ученые собрали рыжих тараканов из мест, где у насекомых выработалась устойчивость к пиретроидам. Эксперимент показал, что средства с этими токсинами уничтожают менее 20% рыжих тараканов, которые находились в обработанных средством местах в течение 30 минут. Большинство протестированных средств были эффективны только при непосредственном нанесении на насекомое.

Ранее российские ученые нашли в Сибири «плавильный котел» коронавирусов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами