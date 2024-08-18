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Ученые выяснили, как часто эякулируют мужчины с низким риском рака простаты

Clin. Genitourin. Cancer: эякуляция 21 раз в месяц может снизить риск рака простаты

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Shutterstock

Мужчины, которые эякулируют 21 раз в месяц при мастурбации или во время полового акта, на 31% реже болеют раком простаты, чем мужчины, которые эякулируют от четырех до семи раз в месяц. Это показало исследование, опубликованное в журнале Clinical Genitourinary Cancer (Clin. Genitourin. Cancer).

Ученые проанализировали 11 исследований, в которых с 1990 по 2023 год приняли участие более 150 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 80 лет. Работа ученых из Гарвардской медицинской школы показала, что эякуляция 21 раз в месяц связана со снижением риска рака простаты на 31%.

Природа этой связи неизвестна, отметил в комментарии The Conversation ученый Дэниэл Келли. Возможно, эякуляция помогает очистке простаты от веществ, которые повышают риск опухоли. Также она может смягчать воспаление — фактор риска развития рака, либо же помогает иммунной системе уничтожать раковые клетки.

Но возможна и обратная связь: мужчины с низким уровнем тестостерона чаще страдают от рака простаты. Они также испытывают меньшее сексуальное влечение, поэтому реже эякулируют.

«Хотя связь между частотой эякуляции и раком простаты до конца не изучена и существует необходимость в дополнительных исследованиях, частая эякуляция в разумных пределах определенно не принесет вреда и, вероятно, принесет пользу, и поэтому должна стать частью здорового образа жизни мужчины», — добавил Келли.

Ранее сексолог рассказал, что оргазм может быть опасен для здоровья в четырех случаях.

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