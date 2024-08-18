Российские ученые нашли в Сибири «плавильный котел» коронавирусов

Биологи из Томска и Дагестанского государственного университета впервые обнаружили коронавирусы у летучих мышей Сибири и расширили список инфекций у рукокрылых Кавказа. Они считают, что Сибирь может быть «плавильным котлом» вирусов из Европы и Азии, сообщает пресс-служба Томского государственного университета (ТГУ).

«Вирусы рукокрылых Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Это может быть результатом того, что в Сибири есть рукокрылые, которые населяют как Азию, так и Европу. Таким образом, Сибирь может стать «плавильным котлом», где в популяциях рукокрылых одновременно циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов», – объяснил ученый Биологического института ТГУ, доцент ДГУ (Махачкала) Александр Жигалин.

Во время размножения и зимовки летучие мыши образуют крупные скопления в пещерах. В одном укрытии могут одновременно находиться разные виды. Это способствует распространению вирусов. Поэтому рукокрылые стали источниками многих опасных инфекций домашних животных и людей. Изучение летучих мышей позволит выявлять «горячие точки» – территории, где вспышка инфекции наиболее вероятна.

«Цель эволюции любого вируса – заразить как можно больше организмов. Если в промежутке между вспышками инфекций или появлением новых возбудителей ничего не делать, то следующая из них может стать последней. Процесс изучения возбудителей должен носить непрерывный характер. Это необходимая часть фундамента биологической безопасности человечества», — подчеркнул Жигалин.

Ранее сообщалось, что опасный «вирус ленивцев» Оропуш распространяется по Европе.