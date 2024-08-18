В Китае рассказали о проекте по доставке ресурсов с Луны на Землю

Китайские ученые предложили создать на Луне магнитную пусковую установку для доставки на Землю добытых на спутнике ресурсов экономичным способом. Об этом пишет South China Morning Post (SCMP).

Отмечается, что установка также станет частью проекта российско-китайской лунной станции. Главной задачей будет будет добыча Гелия-3. Он поможет решить проблему энергетического кризиса на Земле. Предполагается, что система запуска будет использовать вращающийся рычаг длиной 50 м и высокотемпературный сверхпроводящий двигатель для запуска капсул с ресурсами.

«Поскольку установка будет потреблять только электричество и не будет нуждаться в топливе, то она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации», — отмечают специалисты.

Ранее ученые из Китая сообщили, что обнаружили следы воды в образцах лунного грунта, которые были собраны китайским лунным зондом «Чанъэ-5».